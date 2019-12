VALLATU SAADIK ⟩ Briti neiu ohutuskampaaniaks läks vaja ainult kiivrit ja hobust

Georgie Grace otsustas üllatava algatusega avalikkuse ette tulla, kui nägi Facebookis postitust, mis julgustas ratsutajaid alati kiivreid kandma. «Jagasin seda ning ütlesin endale, et kui tuleb üle 100 meeldimise, teen asja omal käel ära,» seletas neiu.

Meeldimised tulidki ja nii pidigi Georgie riided seljast võtma. «Kartsin, et ehk võib näiteks kuller [filmimise ajal] siia sattuda, aga õnneks ei tulnud kedagi,» ütles ta naerdes.

Neiu sõnul oli ettevõtmine ka tema sõprade arvates päris naljakas. «Enamasti tulid ikka väga positiivsed reaktsioonid,» rääkis ta ja lisas, et sai vaid mõne üksiku negatiivse kommentaari.

Ettevõtlik naine peab oluliseks, et kasvõi mõni inimene mõistab, kui oluline on ratsutades kiivrit kanda. Georgie sõnul võis isegi ametlikel üritustel kuni viimase ajani sõita torukübaraga, kuid nüüd peab peas olema korralikult lõua alt kinnitatud kiiver.

«Mu tädi naljatas, et olen nagu leedi Godiva ,» mainis Geordie.

Nimelt pole see Coventry linnas sugugi esimene kord, kui naised end paljaks võtavad ja hobuse sega hüppavad.

Kohaliku legendi järgi ratsutas leedi Godiva 11. sajandil alasti läbi linna, et vabandada abikaasa määratud maksukoormuse pärast.

Legendaarset Godivat on jäljendanud varemgi. Korraldatud on näiteks mitmeid heategevusüritusi, kus võeti Godivast eeskuju. 2008. aastal ratsutasid naised alasti Londonis pargis, et vähihaigetele annetusi koguda.