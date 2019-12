«Ma loen kolmeni ja siis...» ⟩ Kihnu Virve avaldas põhjuse, miks ta kord elus vihastanud on

Virve rääkis, et ta ema oli vähihaige ja arst oli öelnud, et elada on veel 2-3 päeva. «Majakavaht tuli sinna ukse vahele ja ütles, et sina, vana rämps, tule voodist välja, sa tahad riigi käest raha saada, mina seda teha ei lase, mina ei luba sul riigi raha otsa minna, sa teed nalja, et sa voodis pikali oled,» rääkis Virve.

Virve, kes oli toona 18-19-aastane, ähvardas majakavahti, et kui ta kohe minema ei lähe, läheb asi karmiks. «Ma ütlesin, et ma loen kolmeni, mul on siuke hea tool seal nurgas, ma võtan selle tooli ja panen sulle pealuu sisse nii mis vilgub. Ma ei karda mitte ussi ega püssi,» meenutas rahvalaulik.

Virve tunnistas, et oleks oma ähvarduse täide viinud, aga majakavaht hakkas kartma ja läks minema.

Armastatud laulja rääkis saates, et ta ei saa Pärnus üldse käia, kuna kõik tahavad teda kallistada: nii noored kui vanad, mehed kui naised. «Mulle ka üks kavaler ikka kirjutab ja helistab, ütleb ikka, et tahab mind,» rääkis Virve, et ka armulõõm pole veel kustunud.