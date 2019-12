Eesti hobiotsijad on aarete eest tasku pistnud pool miljonit eurot

Kui nüüd kellelegi tekkis vastupandamatu soov detektoriga pinnast uurima minna, siis tasub tähele panna, et kõik otsingule suunduvad detektoristid peavad ennast eelnevalt registreerima ja esitama 30 päeva jooksul pärast otsingul käimist Muinsuskaitseametile otsinguaruande. Lisaks peab kõikidel otsingule suundujatel olema otsinguvahendi luba. Lube väljastab Muinsuskaitseamet peale seda, kui huviline on läbinud vastava koolituse. «Otsimiseks peab neil samuti olema maaomaniku luba,» rõhutas Smirnova.

Näiteks on siinjuures määravaks see, millal teavitas leidja muinsuskaitseametit, kuidas dokumenteeris leiusituatsiooni ja kas mõistis õigel ajal, et on vaja lõpetada otsing.