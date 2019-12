Austraalias kaks nädalat kadunud olnud reisiseltskonna saatus selge: kaks leiti elusana, kolmas hukkus

40-aastane Phu Tran ja Alice Springsi elanikud 46-aastane Claire Hockridge ja 52-aastane Tamra McBeath-Riley läksid sõprade sõnul 19. novembril pärastlõunasele matkale.

Kolmik kuulutati kadunuks 23. novembril ja politsei alustas kolm päeva hiljem õhuotsinguid, keskendudes Alice Springsist lõunas asuvatele aladele Owen Springsi, Stuarts Welli ja Rainbow Valley lähedal.

McBeath-Riley leiti kopteriotsingute käigus Stuarts Wellist ida pool pühapäeva pärastlõunal.

McBeath-Riley ütles, et grupp oli oma kinni jäänud auto juures paar päeva, kuid pärast söögi- ja joogivarude otsa saamist liikusid nad edasi.

Tran ja Hockridge läksid abi otsima 27. novembril. Neil oli kaasas GPS ja kompass.

Seltskonnaga kaasas olnud koer, sinine Staffordshire'i terjer nimega Raya, jäi samuti ellu ja leiti koos McBeath-Rileyga.

Phu Trani imeline pääsemine

Kaks nädalat tagasi Austraalias pärastlõunasele väljasõidule läinud kolmese seltskonna ainsa meesliikme 40-aastase Phu Trani leidis farmer Ted Fogarty, vahendas ABC News.

Fogarty leidis pikalt kadunud olnud mehe juhuslikult oma karjamaal asunud kaugema veepaagi juurest.

«Tal vedas tohutult, et siia välja jõudis,» ütles Fogarty.

«Ta oleks võinud kusagile mujale minna ja poleks siis järgmise 20 kilomeetri jooksul vett leidnud,» lisas Fogarty.

Farmer otsustas teisipäeva hommikul, pärast seda, kui oli nende juhtumist kuulnud, igaks juhuks oma karjamaalt kadunud matkajaid otsima minna.

«Mõtlesin, et äkki nad on kuskil siin,» seletas Fogarty ja lisas, et sõitis põldudel ringi, kuni märkas jalajälgi.

Tänu sellele leidis ta Trani, kes varjus ühes suures tsemenditorus, mis oli varasemalt karjamaa äärde jäänud. Tran veetis ööd tsemenditorus ja redutas päeval lähedalasuva veepaagi juures.

«Ma võtsin ta peale ja küsisin, kuhu ta suundub ning kas ta tahab minuga kaasa tulla,» rääkis Fogarty.

Farmer viis Trani tagasi enda juurde, tegi talle võileiva samal ajal, kui Tran jõi ära kaks purki Cocat.

Tranil olid tekkinud orientatsioonihäired ja tema jutt oli segane, seega ei suutnud ta selskonna kolmanda liikme Claire Hockridge kohta selgeid vastuseid anda.

Politseiülem Pauline Vicary ütles, et Tran suutis nendega alles mõne aja möödudes rääkida ning selgitas, et nad olid Hockridge'iga kaks päeva varem lahku läinud, kui Tran otsustas karjamaa juures tara joont järgida.

«Ta on nüüd võimeline rääkima ja heas tujus,» ütles politseiülem ja lisas, et esimese asjana jõi Tran ära hulga vett.

Claire Hockridge leiti surnuna

Farmi lähistelt leiti ka ühe naise surnukeha, kes arvatakse olevat grupi kolmas liige Claire Hockridge.

15 päeva kadunud olnud Claire Hockridge'i õde ütles, et pere on politseile ja farmeritele tema otsingute eest tänulik.

Kohalik politsei kinnitas, et nad leidsid täna pärastlõunal kell 13:00 (kohaliku aja järgi - toim.) tõenäoliselt Hockridge surnukeha, vahendas ABC News.

Claire õde Sack Hockridge ütles, et pere on leinas ja kurnatud sellest «emotsionaalsest karussellist, millel nad on viimased nädalad olnud».

«Ehkki Claire on surnud nendes kohutavates oludes, on meil hea meel, et Tamra ja Phu leiti elusalt ja nendega on kõik hästi ning oleme äärmiselt tänulikud kõigile, kes otsingutega seotud olid,» sõnas Sack Hockridge.

«Mu vanemad, vennad, Melinda ja mina avaldame tänu politseile nende oskusliku uurimise eest, mis võimaldas otsinguala õigesti fokuseerida. Alates algusest pole nad päevagi puhanud,» ütles Sarah Hockridge Stuarts Wellsi ja teisi piirkonna põllumehi ja politseinike tänades.

«Oleme tõesti tänulikud kõigile, kes on meid sellel tõeliselt piinaval ajal toetanud.»

Politseiülem Pauline Vicary ütles, et naise surnukeha asus Stuarts Wellist umbes 38 kilomeetrit kagus, umbes 8,5 kilomeetrit Stuarti maanteest idas.

Hockridge'i leidmist raskendas piirkonnas olev paks ja tihe võsa ning asjaolu, et kadunud naine jätkas pidevalt liikumist.