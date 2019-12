«SORRY PEDO» ⟩ Vihapurse viis miljardär Elon Muski Tai kohtu ette

Unsworth oli üks neist välismaa sukeldujatest, kes läks appi Tai päästetöötajatele, et päästa 2018 Tham Luangi koopasse lõksu jäänud teismelised jalgpallipoisid ja nende treener, teatab reuters.com.

Unsworth andis möödunud aastal Muski kohtusse süüdistusega, et ta maine sai kahjustada.

Tai kohtule eelnes 3. detsembril ettevalmistav kohtuistung USAs Los Angeleses, kus kohtunik küsis vandemehekandidaatidelt nende seisukohti, et teha kindlaks, kas nad on erapooletud.

Vandemeestelt küsiti seda, kuidas nad suhtuvad miljardäridesse ning Tais elavatesse või seda riiki külastavatesse välismaalastesse. Lisaks uuriti, kas keegi neist on ka varem vandemees olnud.

Unsworth kritiseeris Muski pakkumist, nimetades seda reklaamitrikiks ja kirjutas Twitteris, et «Musk võib allveelaeva viia sinna, kuhu tahab, ja see ei aita lapsi päästa».

Musk ei jäänud vastust võlgu ja teatas oma tviidis, et «sorry pedo, ja sina tead, kuidas lapsed koopast välja tuua».

Musk kasutas ingliskeelset väljendit «pedo guy» ehk «pedo kutt». «Pedo» on lühend sõnast «pedofiil». Hiljem ta vabandas oma kommentaari pärast ja selgitas, et kirjutas selle vihahoos.

Et Unsworth saaks kohtus võidu, peab ta tõestama, et teised inimesed võisid teda Muski tviidi peale hakata pedofiiliks pidama.

Unsworth tõstis esile ka fakti, et Musk on Twitteris väga populaarne ja tal on 29,8 miljonit jälgijat.