Elu24 intervjuu ⟩ Soome naisräpparite duo SOFA: mida naine kannab, on inimestele huvitavam kui see, mida ta ütleb

Maskuliinses räpimaailmas teevad ilma noored naised, kelle süda lööb feminismi, võrdsuse ja vabaduse taktis. Neil on südamel täitsa oma teemad: näiteks ka see, kas retuuse tohib pükstena kanda või mitte.

Elu24 rääkis sellest fenomenist Soome räpiduo SOFAga, mis esines tänavu sügisel Eestis festivalil Station Narva. Energilist popräppi viljelev kooslus tuli muusikatandrile 2013. aastal ning tõi endaga vajalikku värskust ja uut uljast hoiakut.



Kas saate ennast lühidalt tutvustada? Kes te olete ja kuidas teist SOFA sai?

Me oleme Sonja Kuittinen ja Fanni Noroila, mõlemad Helsingist pärit näitlejad ja artistid. Me kohtusime Helsingi teatriakadeemias 2011. aastal, kui sinna õppima läksime. SOFA loodi sel ajal, kui me sõpradeks saime ja teineteises sarnase loomingulise hullumeelsuse avastasime.

Me tahtsime, et meie häält kuuldaks ning tundsime, et räppimine on võimas viis, kuidas ennast väljendada.

Teid on laval põnev jälgida, kuna teil on nii palju energiat. Kas teil on mõni kontserdieelne rituaal, mis aitab nii energiline olla?

Aitäh, on hea kuulda, et meie esinemiskirg paistab ka publikusse!

Meil ei ole kontsertide eel kindlat rituaali, aga me koondame oma mõtted ja energia esinemise suunas juba päeval. Meie jaoks on enesestmõistetav, et anname igal kontserdil endast parima, kuna see, et meil on võimalus teha seda, mida teeme, ei ole enesestmõistetav.