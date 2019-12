Pildid ja video ⟩ Filipiine raputab orkaan Kammuri, tulvaveed on tõusnud majade katusteni

Päästeteenistuse juhi Luisito Mendoza sõnul on paduvihmade tõttu tõusnud jõgede vesi üle kallaste ja tulvavesi on osades paikades kerkinud majade katusteni. Tugev tuul on lükanud ümber nii puid kui ka elektriliine, mille tõttu on suur osa majapidamisi elektrita.