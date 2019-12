OTSE LISSABONIST ⟩ Greta Thunberg Elu24-le: meie oleme lapsed ja meie asi on teha häält!

Kell 15.24: Päevakangelast tervitama tulnud Lissaboni linnapea lubas oma kõnes, et Lissabon saab puhtamaks.

Kell 15.02: Gretale lähevad vastu merepolitseinikud. Nad saadetakse paati tagasi. Merepolitsei järgneb neile. Kapten saadeti laeva. Greta samuti ja kogu saatemeeskond. Ilmselt on põhjuseks teise riiki jõudmine ja passikontroll.

Kell 15.00: Rahvas ei püsi enam lintide taga. Gretale lähevad vastu merepolitseinikud.

Kell 14.58: Greta sõidab sadama alale sisse ja lehvitab rahvale! Rahvas karjub: «Welcome, Greta!» (Tere tulemast, Greta! - toim, ingl k.)

Kell 14.57: Greta siseneb sadamasse. Tunde oodatust hiljem, kuid teda tervitama tulnud inimeste elevusest on näha, et ootamine ei olnudki nii pikk, kui esiti tunduda võis. Kõik on kliimaaktivisti kaile astumiseks valmis. Gretat on kogunenud tervitama lisaks umbes viiekümnele ajakirjanikule ka mitusada fänni.

Kell 13.40: Tuul trikitab taas. Aluse kiirus on 4.5 sõlme ja nn «koera saba» ületamine on keeruline.

Greta Thunberg on Lissabonis, aga tuul ei lase alusel veel silduda. FOTO: RAFAEL MARCHANTE/REUTERS/Scanpix

Kell 13.19: Päike paistab. Noor kliimasaadik on kohe sadamas, katamaraan jõuab sadamasilla alt läbi. Esimesed saatepaadid ja skuutrid on sadamasse naasnud.

Kell 12.25: «Meil ei ole planeet b-d»! Kliimaaktivistid teevad sadamas sooja ja tögavad poliitikuid.

Kell 11.51: Just anti teada, et Greta jääb hiljaks, sest tuul on tugev ja katamaraan ei saa silduda. Meid lohutati, et vähemalt on päike väljas ja annab sooja. Minu varbad siiski juba külmetavad.

Kell 11.27: Kõik ootavad. Greta peaks La Vagabondega kohale jõudma iga hetk.

Kuna Greta tuleku puhul peab kõne ka Lissaboni linnapea, on kohal ka erinevaid korrakaitsjaid. Lisaks politseile kõnnivad ringi mõned merepolitseinikud.

Kell 10.17: Kohal on ka kliimaaktivistid. Anne Sealand (33) on inglise keele õpetaja, kes jättis täna Greta pärast kooli minemata. Küsimisele, kas Greta ei peaks koolis olema, vastas Anne: «Ma arvan, et see, mida ta praegu teeb, on palju kasulikum, kui see, mida koolis tehakse. Ta õpetab meie noortele palju enamat.»

«Me võitleme selle eest, et Lissaboni ja Porto lennujaamasid ei laiendataks. See hävitab meie looduse. Minu jaoks on oluline see töö, mida ta teeb, kuigi ta on alles teismeline ega pruugi kõike teada,» lisas õpetaja.

Kell 10.14: Kohal on ka eelmisel reedel toimunud kliimastreigi korraldaja Antonio Assuncao (16), kes rääkis täna hommikul Elu24-le, et meeleolu on ülev ja ärevus hinges, sest lõpuks kohtub ta oma iidoliga. «Ärkasin kell kuus, et siia tulla,» avaldas noormees.

Kell 10.04: Gretat veel kuskilt ei paista, kuid see ei tundu kedagi morjendavat. Kõik on rõõmsad ja sagivad ringi.

Kell 10.03: Väljas on talviselt külm (+11), aga päike paistab. See on justkui märk, et päike tuleb välja, sest viimasel ajal on siin muidu ainult sadanud. Kohal on umbes 20 telekanalit ja lugematu hulk muid väljaandeid.

Mina eesti ajakirjanikuna suutsin juba ka natuke elevust tekitada, sest arvati, et olen nii kaugelt kohale sõitnud spetsiaalselt Greta pärast. Lisaks tavakaameratele lendavad õhus droonid. Tunne on, nagu saabuks kohale suur superstaar. Viimati oli mul selline elevus sees kunagi aastaid tagasi, kui õnnestus Tallinnas pildistada ja kohtuda Lenny Kraviziga.