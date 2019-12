Hevitüli ⟩ Eestisse tulev Judas Priest jätab tähtsalt juubelituurilt välja legendaarse kitarristi: nad ei kavatse mind kutsuda

Kuigi Downing (68) lahkus bändist juba 2011. aastal, kuna polnud korraldusliku poole ja kontsertidega rahul, on fännid pöialt hoidnud, et ta kutsutakse tähtsa juubelituuri jaoks tagasi. Kitarrist, kes on bändiga seotud olnud 1969. aastast saati, otsustas fännide survel endiste kolleegidega ise ühendust võtta, kuid sai eitava vastuse, vahendas blabbermouth.net.

«Ma tundsin, et õige asi, mida teha, on endiste bändikaaslastega ühendust võtta, et nende mõtteid kuulda, ning nende vastus oli, et nad ei võta mind bändi tagasi ega kavatse mind juubelipidustustele kutsuda,» teatas Downing.

Legendaarne kitarrist on viimase kümnendi jooksul suurtele lavadele astunud vaid kaks korda, viimati tänavu novembri alguses Inglismaal Wolverhamptonis, kus esitas täispika kontserdi jagu Judas Priesti lugusid. «Olen siiralt tänulik fännidele üle maailma, kes minu etteaste ülevoolavalt positiivselt vastu võtsid,» kirjutas Downing.

Kuigi Downing juubelikontsertidest osa ei võta, teatas ta, et plaanib tuleval aastal siiski kontserte anda. «Elu peab edasi minema ja meie, muusikud, peame tegema seda, mille jaoks meid siia planeedile on pandud,» ütles mees, keda peetakse üheks heavy metal'i ajaloo olulisemaks kitarrimängijaks.

Judas Priesti legendaarsed kitarristid K. K. Downing (vasakul) ja Glenn Tipton 2005. aastal Saku Suurhallis. FOTO: Toomas Huik/Postimees

Downing tunnistas intervjuus, et lootis pärast bändist lahkumist sisimas alati, et ta kutsutakse tagasi. «See on paratamatu, et ootad alati seda telefonikõnet... et keegi ütleks: «Kas saad tagasi tulla, me vajame sind!» Aga seda ei tulnud kunagi,» rääkis kitarrist ja lisas, et enam tal seda lootust pole. «Nüüd paistab, et see uks on kindlalt suletud. Ma andsin neile teada, et olen huvitatud ja nemad vastasid, et nad ei ole... nii et nende kaotus.»

K. K. Downingut asendab 2011. aastast saati Richie Faulkner. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Downingut asendab 2011. aastast saati 29 aastat noorem Richie Faulkner, kes ütles hiljuti, et oleks nõus hea meelega Downinguga lava jagama. «Isiklikult soovin ma, et olukord oleks teine. Aga see pole minu valik, see on nende (teiste bändiliikmete – toim) suhe ja nende valik. Neil on temaga 40–50 aastat kestnud suhe,» ütles Faulkner.

Spekuleeritakse, et Downing ei saa enam läbi teise kitarristi Glenn Tiptoniga, kes on bändis olnud 1974. aastast saati. Downing kirjutas oma elulooraamatus «Heavy Duty: Days and Nights in Judas Priest», et Tiptonil oli esinemiste ajal probleeme alkoholiga ning ta domineeris bändi otsuste üle.