Staarigalerii ⟩ Noorte muusikute hüppelaud ibis Music jõudis Eestisse

Rahvusvaheliselt tuntud ibise hotellikett on löönud käed Sony ja Spotifyga ning algatanud rahvusvahelise ibis MUSIC programmi, mille peamine eesmärk on toetada alustavaid artiste ja pakkuda ehedaid elamusi muusikaarmastajatele. Alates novembrist 2019 on kontsertsari esindatud ka Eestis.