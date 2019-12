12 PÄEVA TULEVANGIS ⟩ Austraalia naine varjus põlengute eest auto alla kaevatud auku, tema kaaslased on ikka kadunud

52-aastane Tamra McBeath-Riley leiti Austraalias Alice Springsi lõunaosast Stuarts Welli piirkonnast pühapäeva hilisõhtul. Koos elukaaslase Claire Hockridge'i ja Lõuna-Austraalias elava sõbra Phu Traniga pärastlõunasele väljasõidule läinud naine oli selleks ajaks kadunud olnud ligi kaks nädalat, kirjutas ABC News.

Claire Hockridge ja Phu Tran on seni kadunud. Kolmik jäi põlengute lõksu pärast seda, kui nende auto jäi Finke'i jõkke kinni.

McBeath-Riley ütles, et nad püsisid auto juures umbes kolm päeva, püüdes seda välja kaevata. Pärast mitmeid luhtunud katseid otsustati aga edasi liikuda.

Enne edasiliikumist jõi seltskond ära ka autos olnud kuus liitrit vett ja umbes kümme purki viina.

«Seal, kus me kinni jäime, polnud puid ega midagi,» rääkis naine.

«Proovisime mitu korda sealt välja pääseda, kuid lihtsalt ei saanud, mistõttu otsustasime edasi liikuda, et leida varjualust ja vett.»

Naine rääkis, et päevad olid väga palavad, mistõttu kaevasid nad endale auto alla augu, et liiva sees peidus olla. Öösel said nad autos magada.

Kolmik lahkus autost, jättes sinna teate, mis suunas nad liikuma hakkasid.

Alguses sattusid nad veiste jootmisaugu juurde ja jõid sellest enne edasiliikumist, sest päikese eest varjumiseks tuli leida parem koht.

McBeath-Riley sõnul tuli kolmikul ja nendega kaasas olnud sinakat karva Staffordshire'i terjeril Rayal öösel sooja saamiseks kaisus magada.

Must vesi ja piiratud kogused

«Nad kõndisid umbes 1,5 kilomeetrit läände ja jäid Finke jõe kaldale kohta, kus oli vett,» ütles politseiülem Pauline Vicary.

«Nad otsustasid sinna jääda ja jõid sealset vett, kolmik sõi üsna kiiresti ära kaasas olnud toiduvaru,» lisas Vicary.

Neil oli kaasas küpsiseid ja lihaveisenuudleid, kuid sellest ei jagunud väga pikaks ajaks.

Vicary sõnul hakkas kolmik umbes 28. novembril, pärast seda, kui nad olid olnud ligi nädal aega kadunud, muretsema, et neid ei leita.

«Tran ja Claire otsustasid seejärel minna põhja poole,» ütles Vicary.

«Neil oli kaasas TomTom [GPS] ja kompass. Nad kavatsesid minna põhja pool asuva Stuarti maantee poole, mis on nende juurest umbes 22 km kaugusel,» lisas McBeath-Riley.

Naine selgitas, et otsus minna lahku ei olnud kerge.

«Kiireim viis selleks, et meid leitaks, oli kõndimine. Kui kõndijaid on mitu, on see turvalisem,» selgitas Mcbeath-Riley otsuse tagamaid.

McBeath-Riley jäi maha, sest nendega kaasas olnud koer ei oleks lihtsalt teekonda üle elanud. Tema liikus tagasi auto juurde, kus ta ülejäänud aja koos koeraga veetis ja mudasest loigust vett jõi.

Naise sõnul kavatsesid Hockridge ja Tran jalutada öösel ja varahommikul, kui on jahedam.

Paar võttis endaga kaasa umbes kuus liitrit vett ja Tran vahetas oma plätud McBeath-Riley saabaste vastu, et tal jalad oleksid kaitstud.

«Ma olen murest murtud.»

Kohalik politsei otsis nüüdseks 13 päeva kadunud Hockridge'i ja Trani sel esmaspäeval ka helikopteritega.

McBeath-Riley päästeti pärast seda, kui otsingus osalenud helikopter märkas sõidukit.

52-aastane McBeath-Riley ütles, et kui helikopter ta leidis, oletas ta, et Hockridge ja Tran olid maanteele jõudnud.

«Murettekitav on teada saada, et see pole nii,» kurvastas McBeath-Riley.

McBeath-Riley tänas päästemeeskondi tema päästmiseks tehtud pingutuste eest, öeldes, et viimati sõi ta viis päeva tagasi.

Ta lootis, et tema elukaaslane Hockridge ja nende sõber Tran päästetakse varsti.

«Olen kindel, et ta (Tran) ei taha enam kunagi meiega koos väljasõidule tulla,» sõnas McBeath-Riley.

Politsei sõnul tundub, nagu Hockridge ja Tran oleks ühel hetkel lahku läinud, sest neil õnnestus leida vaid üks paar jalajälgi. Päästjad alustavad nüüd ka jalgsiotsingutega. Sellele lisaks jätkatakse ka helikopteriotsinguid.