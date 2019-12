Selgus majas ⟩ Silvia Ilves lõpetas Neitsoviga suhte: olen tegemist teinud hämmastavalt õrna psüühikaga mehega

Ilves avaldas, et Neitsov kavatses talle pärast kolmenädalast suhet abieluettepaneku teha. See aga jäi ära, kuna Ilves jättis mehe enne maha.

«Veel eile läksin tema geniaalse rumalusega kaasa, et oma kalleid inimesi lollitada ning see käik näitas, kui suuresti vajab Paul tähelepanu,» selgitas Ilves, miks ilmusid laupäeva õhtul sotsiaalmeediasse paari ühised pildid, justkui oleksid nad jälle suhtes.

Ilvese sõnul on Neitsov «hämmastavalt õrna psüühikaga» mees ning soovib, et ta leiaks kord kodusoojuse. «Kujutan ette, kuidas ta praegu taas lüüasaanuna mõne naise omale hambusse võtnud on praeguseks, keda kasutada «kõik on korras» maskina,» lisas tšellist.