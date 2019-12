Kiisud on tagasi! ⟩ Tüdrukutebändi The Pussycat Dolls comebacki võrreldi striptiisisõuga

The Pussycat Dolls sai alguse 1995. aastal burleski tantsugrupina. 2003. aastal liitusid ka lauljad ning The Pussycat Dollsist sai tüdrukutebänd. 2010. aastaks oli aga liikmete vahelised pinged liialt suured ning bänd lõpetas tegutsemise.

The Pussycat Dolls bändiliikmed (vasakult paremale) Carmit Bachar, Kimberley Wyatt, Ashley Roberts, Nicole Scherzinger ja Jessica Sutta 2019. aasta novembris. Bänd teatas, et sõidab 2020. aastal kontserttuurile.

Arvatavasti kõige tuntum The Pussycat Dolls liige on laulja Nicole Scherzinger , kellel oli pärast bändi lahkuminekut ka edukas soolokarjäär. Lisaks on Scherzinger olnud mitu aastat ka briti «X Factori» kohtunik.

Sel nädalal teatas populaarne bänd, et The Pussycat Dolls sõidab taas tuurile. Oma comebackile tegid naised algust Briti talendisaates «X Factor: Celebrity», vahendab The Sun. The Pussycat Dolls esitas lisaks oma tuntud lugudega ka katkendit bändi värskest loost.