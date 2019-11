Pere draama ⟩ Kaks Kardashianite klanni naist pole teineteisega aastaid rääkinud

Caitlyn Jenner (70) abiellus 1991. aastal Kris Jenneriga (64). Neil on kaks ühist tütart, Kylie (22) ja Kendall Jenner (24). Lisaks oli Caitlynil kolm kasutütart, Kourtney (40), Kim (39) ja Khloé Kardashian (35).

2015. aastal Cailtyn ja Kris lahutasid ning kaks aastat hiljem läbis Cailtyn sookorrigeerimise operatsiooni. 2017. aastal läks aga Caitlyn tülli ka kogu Kardashianite klanniga, vahendab instyle.com.

Cairtlyn Jenner novembri alguses punasel vaibal. FOTO: FS/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Üheks põhjuseks, miks Caitlyn Kardashiani klanniga tülli läks, oli olümpiavõitja paljastav raamat «The secrets of my life» (2017). Saladustest pungil raamat tekitas Kardashianite seas pingeid ja nad läksid naisega tülli.

Caitlyn tunnitas aga sel nädalal briti tõsielusaate eetris, et ta läks Khloé Kardashianiga aastaid enne raamatu avaldamist tülli. Väidetavalt ei olnud Khloé'i Caitlyni sookorrigeerimise suhtes sama mõistev kui naise teised Kardashiani klanni liikmed.

Caitlyn kirjeldas, et rääkis oma sookorrigeerimise otsusest iga lapsega individuaalselt (tal on kolme abielu peale kokku kuus last). «Ma rääkisin iga lapsega aga mingil põhjusel oli Khloé kogu protsessi ajal millegi pärast pahane,» tunnistas Caitlyn.

«Sellest on viis või kuus aastat möödas ja me ei ole sellest ajast saadik rääkinud,» avaldas Caitlyn tõsielusaates.

«Me olime väga lähedased. Ma kasvatasin teda sellest ajast saadik, kui ta oli viieaastane. Ma tõesti ei tea, mis tema probleem on,» kurtis Caitlyn murelikult.

Kardashianite klann 2017. aastal. Vasakult paremale: Khloé Kardashian, Bruce Jenner, Kim Kardashian, Kris Jenner, Kourtney Kardashian ja Robert Kardashian. FOTO: www.imago-images.de/imago images/PicturePerfect/Scanpix

2017. aastal põhjendas Khloé, et tema tüli Caitlyniga sai ikkagi alguse pigem valedest, mida viimane Kris Jenneri kohta oma raamatus kirjutas. Ühes Kardashianite tõsielusaate osas avalikustas Khloé, et asi pole selles, et Caitlyn on transsooline.

«See ei ole põhjus, miks ma sinuga ei räägi. Ma ei räägi sinuga, sest sa oled halb, õel inimene,» rääkis Khloé toona saates.

Aasta hiljem tunnistas Khloé, et isegi tema tütre sünd ei muuda tema tundeid Caitlyni vastu. «Asjad on lihtsalt nii nagu nad on,» teatas Khloé.

Elu24 kirjutas 2017. aastal, et Cailtyni suhted olid pärast naise raamatu avaldamist tõepoolest problemaatilised.

«Kardashianide poolelt on elu olnud viimastel aastatel väga raske. Ma ei suhtle enam nendega. Ma pole Kimiga rääkinud aasta aega. Nad ei soovi mind enda ellu ja nad tegid mind kõvasti maha. Masendav, et seda teevad mu lapsed. See tegi väga haiget,» rääkis Cailtyn kaks aastat tagasi.