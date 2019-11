Listeeriakahtlus ⟩ Pildid: Nautica Rimi salatilettidel haigutab tühjus

Kuigi Rimi kvaliteedijuht Algis Murumaa ütles Tarbijale, et veel ei tea, kas listeeriat oli toiduainetes üle piirnormi või kas seda üldse seal oli, korjati tooted klientide ohutuse huvides lettidelt.

Listeeriabakterit avastati tööpinnalt, mis puutus kokku salati valmistamiseks kasutatavate materjalidega. Mitte ühtegi värsket salatit Rimi köögist enne ei väljastata, kui on tulnud kinnitus, et nii tööpinnad kui tooraine on puhtad.