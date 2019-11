Mehed jäävad meesteks ⟩ Eesti muusikute seas tekitas elevust üks vägagi «eesrindlik» naispianist

«Käte asend on õige,» märkis üks muusik ära. «Muusikud nii vaeseks jäänud, et ei jõua enam riideid osta,» muretses üks DJ. Kolmas lisas, et pianist on väga eesrindlik.

Algselt jagas videot Hector Lopez nädal tagasi ja see on kogunud üle 10 miljoni vaatamise. Kas tohutus populaarsuses on oma osa mängida ka naisterahva riietusel, pole mõtet spekuleerida. Kaunitar, kes klaveril Metallica hitti «Nothing Else Matters» ette kannab, on Pariisis elav pornonäitleja Kitana Lure.