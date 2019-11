ELU24 KLIIMASTREIGI SÜDAMES ⟩ Lissaboni mäsu 16-aastane korraldaja: mitte planeet ei sure, vaid meie sureme välja!

«Kuna punane sall on kõige erksam värv, mis silma hakkab, siis me valisime selle oma sümboliks,» selgitas punase pika salli tagamaid 53-aastane Vera, kes on muide ise umbes sada meetrit salli kudunud.

Mitmel kliimastreigil osanemud Vera on üks punaste sallide kudujatest. FOTO: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

«Need punased sallid on käinud igal pool maailmas, näiteks lisaks Lissabonile on lähim koht London. Ja igal pool me koome salle juurde ning ühendame need siis,» rääkis Vera.

Kokku on praeguseks salli ligi kilomeetri jagu. Vera ise on endale kaela tõmmanud aga punaste kootud mereelukatega salli, mis naise sõnul sümboliseerib just seda, et mereelukad on kõige suuremas ohus.

Elu24-ga rääkinud autorendiäri pidav 62-aastane Jóse peab Lissaboni suureks probleemiks seda, et linnavalitsus ei taha, et autod kesklinnast kaoks. «25 protsenti linna eelarvest tuleb parkimistasudest, seega, mika nad peaksid tahtma sellest loobuda,» osutas ta.

Autorendifirma omanik Jóse. FOTO: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

Mehe sõnul on probleemiks ka see, et inimesed on mugavad ja armastavad reisida. «Mulle meeldib ka lennukiga igal aastal kuni viis korda kuskile sõita. Aga see ei ole tegelikult õige,» tunnistas Jóse pattu.

Mehe arvates on just poliitikud need, kes planeeti tapavad, sest neid ei huvita näiteks seegi, et veetase tõuseb. «Me hävitame oma elukohta, aga ei ei ole ka valmis selle päästmiseks vajalikke samme tegema,» lausus Jóse.

Leiti aega ka mediteerimiseks

Mõned radikaalsemad noored otsustasid hetke emotsiooni ajel ka reklaamtulpade otsa ronida ning seal oma meelsust näidata. Kas see aga paari parlamendihoonest väljunud poliitikuni jõudis, on vaid poliitikutele teada.

Siiski leidis umbes kümmekond noort protestimise vahel aega ka mediteerimiseks.

Elu24-ga rääkinud Portugali ajakirjanike hinnangul peitus põhjus, miks seekordne meeleavaldus oli rahulikum ja vaiksem, ilmselt selles, et see korraldati kiiruga ja vaid mõne päevaga. Veel esmaspäeval ei teatud streigi toimumisest midagi. Jutud hakkasid levima alles kolmapäeval.