PILDID JA VIDEO Must reede: protestid ja ostuhullus

Ka sel aastal teevad kümned ostukeskused ja e-poed suuri hinnaalandusi, mis panevad inimesi haarama kamaluga tooteid, mida neil tegelikult võib olla vaja ei ole.

Kui veel 10 aastat tagasi ei tekitanud kaubahulluse päev proteste, siis viimastel aastatel on neid olnud. Inimõigus-, kliima- ja teised aktivistid rõhutavad, et kaupade tootmine ei võta arvesse keskkonda, kahjustades ja saastades seda pidevalt ning nüüdne kliimamuutus on osaliselt tingitud inimtegevusest.

Hispaania Madridi protestijatel on plakateid, millel on kirjas, et hullumeelne tarbimine võrdub kliimakriisiga, sest tootmine kahjustab keskkonda ja kliimat.

Keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace aktivistid tungisid Madridis Mango kauplusse ja politseil tuli nad sealt jõuga välja tuua.

Madridi politseinikud viimas poest ära Musta reede vastu protestijat FOTO: PAUL WHITE/AP/Scanpix

Lõuna-Aafrikas Johannesburgis tulid tarbimise vastased tänavatele ja ostukeskuste juurde plakatitega «Must reede on põhjus kurvastamiseks».

Prantsusmaal Rennes’is on sildid, millel kurjustatakse maailma suurima netikaubamaja Amazoniga. Neil plakatitel on «Amazon tappis minu» ja «Amazon, iga loodud töökoha kohta kaob 2 töökohta ».

Plakatid Prantsusamaal Renne'is : «Amazon tappis minu» ja «Amazon, iga loodud töökoha kohta kaob 2 töökohta» FOTO: David Vincent/AP/Scanpix

Pariisi eeslinnas Clichys toimus Amazoni vastane suurprotest egiidi all «Peatage Amazon ja selle maailm».

Samas on üsna palju neid, kes naudivad ostuhullust ja ka sellega kaasnevat jõukasutamist kauba haaramiseks.

Kauba eest võitlemine on toonud kaasa ka kaklusi, mille tõttu politsei on pidanud sekkuma. Üks selline oli Brasiilias São Paulos, kus ostjad haarasid odavaid televiisoreid.

Musta reede ostuhullus Brasiilias São Paulo FOTO: RAHEL PATRASSO/REUTERS/Scanpix

Erinevates riikides kogunesid Musta reede fännid täna juba varakult ostukeskuste ja poodide uste taha, et pääseda esimestena ostlema.

Ostlemisele võetakse kaasa ka lapsi, kes rahvamassis kipuvad kaduma ja turvatöötajad peavad neid otsima.

Osades ostukeskustes on allahindlusi reklaamimas staarid ja tuntud näod, kellele ei maksta selle töö eest just vähe. Nad annavad signaali, et kui nemad ostavad midagi, siis peaksid ka nende fännid seda ostma, ergutades tarbimist.