Galerii ja videod ⟩ Must reede: protestid ja ostuhullus

Kui veel 10 aastat tagasi ei tekitanud kaubahulluse päev proteste, siis viimastel aastatel tuleb neid üha ette. Inimõigus-, kliima- ja teised aktivistid rõhutavad, et kaupade tootmine ei võta arvesse keskkonda, kahjustades ja saastades seda pidevalt, ning et nüüdne kliimamuutus on osaliselt tingitud inimtegevusest.