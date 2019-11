ROKISAURUS MURDUS ⟩ Terminaator täitis vana lubaduse ja astus uude sajandisse

Terminaator on lubanud juba aastaid, et peagi leiab nende diskograafia ka Spotify muusikaplatvormilt. Tänaseks on lubadus täidetud ning bändimees Jaagup Kreem tunnistas Elu24-le, et venitamise põhjuseks oli lihtsalt laiskus.

«Meil mingit erilist põhjust nagu sellise venitamise ja kinni hoidmisega ei olnud, kui ainult see, et oleme lihtsalt nii laisad ja me ei viitsinud. Meie jaoks oli see üks paras peavalu,» tunnistas muusik.

Kreemi sõnul põrgatasid bändiliikmed Spotify-ülesannet üksteisele pikalt, aga lõpuks saadi kamba peale lubadus täidetud. «Üks leidis koodid ja teine laadis üles, kolmas saatis aruandeid,» kirjeldas Kreem protsessi.

«Nüüd õnneks sai see asi tehtud,» rõõmustas rokkar ja teatas rõõmuga: «Oleme Spotifys täitsa olemas ja laadisime esimesed 78 lugu üles!»

Praeguseks on Terminaatori lood Spotifys kuulatavad olnud juba kuu aega. Kokku on rokkbändi kuute albumit kuulanud ligi 5000 fänni, lisaks eestlastele on Terminaatori loomingut nauditud ka Soomes.

Vanimad Terminaatori lood muusikaplatvormil pärinevad 2000. aasta albumilt «Head uudised». Kreem lubab, et tulevikus jõuab Spotifysse ka rokkbändi 90ndate looming ja hittlugu «Juulikuu lumi».

«Seal on nende fonogrammi õigustega veel vaja natuke läbirääkimist pidada. See oleks ju tore, kui kõik oleks olemas, aga seal on praegu juba palju avastamist,» nentis Kreem.

Vaatamata sellele, et Terminaatori lood Spotifysse jõudsid, on Kreem siiski vanakooli albumite fänn.

Ansambli Terminaator solist Jaagup Kreem. FOTO: Konstantin Sednev

«Olgu Spotify või mitte, meie ikkagi oleme need, kes tahavad välja anda albumit albumi näol,» rääkis Kreem ja lisas: «Meie jaoks on ikkagi muusikaalbum kunstiteos, kõik see kujundus, need sõnad ja asjad.»

Kreem täpsustas, et talle isiklikult selline muusikaline kiirtoit, mis ilma plaadita välja antakse, meelepärane ei ole. «Ma saan aru, et aeg läheb edasi, aga tühja mul sellest,» teatas Kreem ja avaldas, et Terminaatori järgmise albumiga annavad rokkarid välja ka piiratud koguses vinüüle.

«Nüüd juba vist tundub, et tasub ka vinüüli teha, inimesed on ikka avastanud selle, et muusika kuulamine on selline mõnu, et sa võtad selle plaadi välja, pühid tolmu pealt, ja paned mängima - mulle see tegevus on juba iseenesest rahuldust pakkuv.»

Tänavu 30. tegutsemisaastat tähistanud Terminaatori plaanis sel aastal 1. detsembril välja anda ka uue albumi. Tegusa ja esinemisrohke aasta järel on aga uut muusikat oodata alles järgmisel aastal.

«Eile just lõpetasin uue loo kirjutamise, järgmine nädal lähme prooviruumi ja hakkame teda üles ehitama,» kirjeldas Kreem ja lisas, et uue albumi materjal on praktiliselt juba koos.

«Meil vahel lood valmivad hästi kiiresti ja vahel läheb poolteist aastat. Aga ei taha kiirustada ka. Tahaks ikka, et ta (uus album - toim) oleks täiuslik. Püüdleme täiuslikkuse poole,» lisas Kreem.

Kuigi viimane Terminaatori album ilmus 2014. aastal, on aastakümneid tegutsenud bändil esinemisteks materjali küllaga.

«Ma olen alati seda öelnud, et ega meil ei ole ju vaja kuskilt pastakast välja imeda lugusid. Meil ei ole otseselt nagu uut albumit kui sellist vaja. Materjali on niiviisi, et me ei jaksa kõiki lugusid ära mängida,» lisas Kreem lõpetuseks, kuid lubas, et uus Terminaatori album tuleb 2020. aasta kevadel.