Dresdeni lossist varastatud juveelide jälile viiva info eest on välja pandud pool miljonit eurot

Saksa politsei teatas, et varaste tabamise ja varastatud juveelide jälile viiva info eest on pandud välja 500 000 eurot, teatab afp.com.

Dresdeni politsei võttis Berliini kolleegidega kontakti, kuna sealsest Bode muuseumist viisid vargad paar aastat tagasi suure, 100 kilogrammi kaaluva kuldmündi, mille hind on üle 3 miljoni euro. Uurimine näitas, et selle varguse taga oli kuritegelik grupeering, mille liikmed tabati, anti kohtu alla ja nad said vanglakaristuse. Münt on seni leidmata.