ÜLITURVALISED PÜHAD ⟩ Sajad politseinikud kaitsevad terrorirünnaku üle elanud Strasbourgi jõuluturgu

Kuigi jõulud on rõõmus aeg, siis varjutab Strasbourgi jõuluturgu mullu 11. detsembril aset leidnud terrorirünnak – 29-aastane Cherif Chekatt avas seal tule ja tappis viis inimest, vahendas Euronews.

Terrorirünnaku aastapäeva tähistatakse hukkunute meenutamisega. «Me ei muretse Strasbourgi jõuluturu toimuda võiva terroriakti või muu pärast üleliia,» sõnas Prantsusmaa siseminister Christophe Castaner.

Jõuluturgu külastanud Castaner ütles, et soovib edastada kõigile sõnumi olla valvas, kuid rahulik ja enesekindel ning pühade puhul rõõmustada.

Jõuluturu ja seda ümbritseva piirkonna turvalisuse tagamisega tegeleb pidevalt umbes 780 julgeolekutöötajat. Lisaks vormi- ja erariietes politseile kasutatakse inimeste turvalisuse tagamiseks ka tuletõrje ja sõjaväe abi. Strasbourgi kesklinna pandi üles ka lisakontrollpunkte.

Turu töötajad, kes toimetavad umbes 300 puidust putkas, kus müüakse kohalikke tooteid, suveniire ja jõulutooteid, räägivad, et mälestused rünnakust häirivad neid endiselt, kuid sellest hoolimata tuleb tööd jätkata.

Pool sajandit jõuluturul töötanud Monique Kuprycz-Adam ütles, et õhkkond oli endiselt rõhuv, kuid juhtunu varjamine ei tee olukorda ka paremaks.

«Minu pere on jõuluturul kioski pidanud alates 1906. aastast. Selle sulgemine näitaks, et me oleme hirmul ja see on välistatud,» rääkis naine.

Juba 450. korda avatud Strasbourgi jõuluturg on olulise majandusliku mõjuga ka teiste Kirde-Prantsusmaa linnade jaoks.

Igal aastal külastab Strasbourgi jõuluturgu umbes kaks miljonit inimest. Lähedalasuvas Colomari linnas asub aga üks uhkemaid Prantsusmaa jõuluturge ja seda külastab umbes 1,5 miljonit inimest.

30. detsembrini avatud Strasbourgi jõuluturu eelarve on kuni viis miljonit eurot. Turg toob linnale sisse umbes 250 miljonit eurot.

«Jõuluturg on noorte, täiskasvanute ja eakate jaoks midagi maagilist,» ütles turgu külastav pensionär Christiane. «Me meenutame küll rünnakut, kuid see ei peata meid. Muidu nad võidavad.»

Eelmise aasta 11. detsembril Strasbourgi jõuluturul tule avanud Chekatti ohvrite hulka kuulusid ka Tai turist, Prantsuse-Afganistani garaažiomanik ja Itaalia ajakirjanik.

Enne kui politsei Chekatti kaks päeva hiljem tabas, jõudis mees haavata ja pussitada veel 11 inimest.

Radikaalne islamist vandus uurijate leitud USB-mälupulgal olnud videos truudust Islamiriigi (IS) rühmitusele.

«Ükskõik, kas möödunud on kaks aastat, kolm aastat, neli aastat, kümme aastat, siis püssipaugud jäävad mu peas ikka kõlama,» ütles terroripaiga lähedal asuva restorani juhataja Maxime Sengel.

«See on asi, mida me ei saa kunagi unustada,» lisas ta.

Cream Parfait müügikoha omanik Alexandra Friess ütles, et jätkatakse oma tavapärase tegevusega. «Me avasime üsna rahulikult, loodame, et midagi ei juhtu, sest käes on pühade hooaeg ja möödunu on jäänud seljataha,» lisas Freiss.

«Tore, et turg ikkagi töötab pärast eelmise aasta sündmusi. Loodan, et kõik läheb hästi, et inimesed saavad aru ja on teadlikud nende kontrollpunktide olemasolu vajalikkusest,» lausus Strasbourgi elanik Helene Lang.