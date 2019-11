Sõbrad on surnud, aga jõulupuu endine. Briti vanaproua ehib sama jõulupuud juba 82 aastat

Wilma Jayne Gravenor'i pere poolt 1937. aastal ostetud kunstjõulupuu oksad on tehtud roheliseks värvitud hanesulgedest. Jõulupuu tipus oleva ingli kuju on aga valmistatud tselluloidist, milda suure tuleohtlikkuse tõttu enam ei kasutata.

«Jõulupuu on olnud üleval kõikidel pühadel, mis on järgnenud peale minu sündi,» rääkis Gravenor, kes nüüdseks on jõudnud vanavanaema staatusesse.

«Meil ei olnud võimalik jõulupuud uhkete helmestega ehtida ja nii andis ema mulle oma kõrvarõngad, mille puu külge kaunistuseks panin,» ütles vanaproua.

Gravenor meenutas, et II maailmasõja ajal kaunistas perekond jõulupuud pabrist tehtud kettidega.

Väikesel jõulupuul on vanaproua jaoks suur sentimentaalne tähendus.

«See paneb mind möödunud elu peale tagasi mõtlema,» rääkis Gravenor.

Ta lisas, et ei kavatsegi jõulupuud uuema vastu välja vahetada. 82-aastasel proual on kaks tütart ja ta meenutas, et kui tüdrukud väikesed olid panid nad alati üheskoos jõulupuu üles.

«Siis ma veel ei taibanud, kui kallis see jõulupuu mulle on,» ütles vanaproua.

Naine rääkis, et eakas jõulupuu on ajaga küll okkaid kaotanud, kuid arvestades seda, et proua on 16 korda elukohta vahetanud, püsib see endiselt ühes tükis.

Gravenor rääkis, et eriti meeldib talle jõulupuu tipus olev väike ingli kuju.

«See on küll habras, aga väga armas. Tütretütar Caitlin ütleb, et me näeme sarnased välja,» ütles vanaproua.

Nii nagu varasemalt, kaunistas Gravenor ka sel aastal jõulupuu nipsasjakestega, mida ta on aastakümnete jooksul kogunud.