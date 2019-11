Pildid: esimesed Inglismaa surmaveoki ohvrid jõudsid Vietnami

Inglismaa surmaveok ja selle kohutav koorem

* 23. oktoobril kell 01.40 kutsus veokijuht Maurice «Mo» Robinson politsei Suurbritannias Essexis asuvasse Wateglade'i tööstusparki.

* Sündmuskohale saabunud Essexi politsei leidis veoautost 39 surnuks külmunud inimest.

* Hukkunutest 31 olid mehed ja kaheksa naised. Hukkunute seas oli kaks teismelist.

* Algselt arvati, et kõik 39 ohvrit on Hiina kodanikud. Hiljem selgus, et tegemist on tõenäoliselt Vietnami kodanikega.

* Suurbritannias baseeruv kogukonnaühendus VietHome teatas, et on saanud fotosid umbes kahekümnest kadunuks jäänud Vietnamist pärit isikust vanuses 15-45.

* Mitmed Vietnami perekonnad on avalikkusele jaganud oma lähedaste fotosid ja lugusid, keda arvatakse olevat surmaveoki ohvrite hulgas.

* 25-aastasele Põhja-Iirimaalt pärit veokijuhile Maurice «Mo» Robinsonile esitati süüdistus 39 inimese tapmises. Lisaks esitati veokijuhile inimkaubanduse, ebaseaduslikule immigratsioonile kaasaaitamise ja rahapesu süüdistused.

* Maurice «Mo» Robinson ilmus esimest korda kohtusse videosilla vahendusel esmaspäeval, 28. oktoobril.

* Surmaveoki looga seoses vahistati veel kolm inimest. Inimkaubanduses ja 39 isiku mõrvas kahtlustatavatena vahistas politsei Thomas Maheri (38) ja tema abikaasa Joanna (38), kes olid teadaolevalt veoki viimased omanikud.

* Mahler, tema abikaasa ja kolmas kahtlustatav lasti hiljem kautsjoni vastu vabaks.

* Seoses 39 surmaveoki ohvri smuugeldamisega Suurbritanniasse alustas politsei erirühm suuroperatsiooni, et leida Vietnamis Ha Tinh'i ja Nghe An'i provintsis tegutseva inimkaubistejate grupeeringu «ninamees», keda teatakse nimega Härra Truong.

* Suurbritannia politsei kuulutas tagaotsitavateks ka vennad Ronan (40) ja Christopher (39) Hughes'i, keda kahtlustatakse inimkaubandusele kaasaaitamises ja tapmises.

* 1. novembril ilmus Dublinis, Iirimaal 39 inimese tapmises kahtlustatavana kohtu ette 22-aastane Eamonn Harrison.

* 2. novembril vahistas Vietnami politsei mitu inimkaubandusega seotud inimest, keda arvatakse Inglismaa surmaveoki juhtumiga seotud olevat.

* 25. novembril toimunud kohtuistungil tunnistas Maurice Robinson end süüdi ebaseaduslikule sisserändele kaasaaitamises ja selle eest raha saamises.

* 24. novembril esitas Suurbritannia politsei inimkaubandusele kaasaaitamise ja 39 inimese surmale kaasaaitamise süüdistuse Christopher Kennedyt Corkleyle.

* Thames Valley politsei vahistas Essexi politsei nimel 23-aastase Corkley 22. novembril Buckinghamshire'is Beaconsfieldis.

* 27. novembril jõudsid Suurbritanniast Vietnami esimesed hukkunute surnukehad. 16 hukkunu säilmed viidi Hanoi lennujaamas kiirabidega nende kodukohta.