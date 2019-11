Video. Ekstreemne juhtum USAs: metssig tappis eramaja aias naise

59-aastase Christine Rollinsi surnukeha leidis 84-aastane naine, kes imestas, et miks tema muidu väga korralik hooldaja saabunud ei ole, teatab cbsnews.com.

Eakas läks välja vaatama, kas hooldaja auto on juba maja juures. Ta leidis raskelt vigastada saanud ja hukknud naise.

Chambersi maakonna politseijuht Brian Hawthorne sõnas pressikonverentsil, et Rollinsi surnukeha lahkamine näitas metssigade tekitatud vigastusi. Ta lisas, et naisel olid sügavad haavad nii peas kui kehal. Need vigastused tekkisid loomahammustustest.