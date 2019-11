Pettuses süüdistatud «ooperitäht» Triin Lellep: ma ei kahetse midagi

Eesti Ekspressi teatel on Estonia ja Vanemuise ooperilauljad pahased, kuna meelelahutusmeedias ooperitäheks ja primadonnaks kutsutud Lellep on ooperilavadel olnud vaid kaks korda ega ole seega mingi staar. Lellep ütles teisipäeva hilisõhtul Elu24-le, et mõistab teiste ooperilauljate pahameelt, kuid ei kahetse midagi.

Viimased kümme aastat Eestist eemal olnud Lellep naases oktoobris Pariisist kodumaale, et anda oma lemmikheliloojale Andrew Lloyd Webberile pühendatud tuuri raames kuus kontserti. Ettevõtmist saatis selline edu, et detsembriks on välja kuulutatud kaks lisakontserti.

Kuigi Lellep polnud teisipäeva õhtuks veel Ekspressi artiklit lugenud, kuna lendas Eesti suunas, kinnitas ta Elu24-le, et tema pole kedagi petnud. «Ma kahtlustan, et seal on väga palju laimu ja valearusaamu. Ma sain neilt täna väikese kõne, aga see oli nii viimasel hetkel, et mulle tundub, et minu kommentaare arvesse ei võetud, nii et see sai võib-olla ühepoolne,» ütles Lellep.

Prantsusmaal elav Triin Lellep püüab käia võimalikult tihti Eestis. FOTO: Laila Kaasik

Lellep sõnas, et tema pole ennast primadonnaks ega täheks kutsunud ning teab, et «koer enda saba ei kergita». «Ma olen laulnud, olen andnud kontserte ja kui keegi on öelnud, et braavo, primadonna, superstaar, täht, diiva, mida iganes, siis ma olen öelnud aitäh, sest ma olen harjutanud välja sellist eestlaslikku tavapärast käitumist, kus öeldakse, et oh ei, mitte mina, lõpetage ära,» selgitas ta.

Lellep lisas, et tema arvates pole kiituste taga CV pikkus ega kogemus, vaid sarm ja lavaline energia. «Me näeme kindlasti väga võimsa karjääri ja võimsa CV-ga lauljaid igal pool, aga ainult mõnele on antud võimalus olla primadonna. See on mingisugune arusaamatu asi, miks mõni inimene tuleb lavale ja talle öeldakse primadonna ja teisele ei öelda, kuigi ta võib laulda suurepäraselt.»

«Neid ajab närvi, et mis mõttes – ma olen laulnud Estonias 20 aastat ja tuleb mingi Lellep ja kohe on meedias.»

Lellep, kes on professionaalselt laulnud vaid poolteist aastat, tunnistas, et on kontsertidele reklaami teinud, kuid pole seejuures valetanud. «Mul ei ole sellist kogemust, mis on neil 20-aastase lavakogemusega lauljatel. Ma ei olegi üritanud öelda, et olen väga kogenud ja suurt karjääri teinud,» ütles Lellep.

Kuigi Lellepi jaoks on «natukene üllatav», et selline skandaal on tekkinud, saab ta teiste ooperilauljate pahameelest aru. «Nad arvavad, et ma tulen kuskilt lambist, aga ma olen teinud läbi väga pika ja vaevalise teekonna, lihtsalt see teekond on olnud natukene teistmoodi. Neile võib-olla tundub, et sain kuulsaks üleöö, aga tegelikult on selle taga 20 aastat kõva ja ränka tööd.»

Lellep tunnistas, et reageeriks ilmselt ise samamoodi, kui oleks Estonia või Vanemuise ooperilauljate kingades. «Neid ajab närvi, et mis mõttes – ma olen laulnud Estonias 20 aastat ja tuleb mingi Lellep ja kohe on meedias,» ütles nn ooperitäht, kuid lisas, et igaüks meediasse ei pääse. «Tuleb teha tööd, tuleb ise ennast pakkuda ja siis tulevad need võimalused. Kui seal ooperimaailma nelja seina vahel kükkida, siis ei tulegi midagi,» õpetas ta kolleege.

«Ooperitäht» Triin Lellep. FOTO: Pilt videost

Lellep kaitses ka ajakirjanikke, kes teda ooperitäheks ja primadonnaks on nimetanud. «Ajakirjanikud ei saa kirjutada «mingi mõttetu Triin Lellep kuskilt...». Nad on leidnud, et ma olen huvitav inimene, mul on midagi öelda ja muidugi nad panevad ka sellise pealkirja, mis teistele tundub, et on ebaaus.»

Lellepi sõnul räägib kontsertide edu enda eest. «Kui mul ei tuleks lisakontserte, kui ei oleks saalid välja müüdud, kui ei oleks publik püsti seisnud, siis ei oleks ka kuidagi tulnud tiitlit nagu primadonna või täht. Kui publik oleks mu halvasti vastu võtnud või ma oleks lootusi petnud,» selgitas Lellep, miks ooperilauljad ilmselt kadedad on.