Video: isa päästis auto tagaistmel sündinud pisitütre elu, sidudes nabanööri kingapaelaga kinni

The Sun vahendab, et nelja lapse ema Hollie Lowthorpe tõi 19. novembril ilmale beebitütre. Sünnituse aitas auto tagaistmel vastu võtta Lowthorpe´i elukaaslane Callum Wildridge.

Nelja lapse emal Lowthorpe´il, kellel on 3-aastane poeg Lincoln ja 1-aastased kaksikud Grayson and Felicity, olid kodus kerged tuhud, kuid haiglasse sõites tundis ta äkitselt, et peab kiirelt pressima.