Galerii: pikalt pildilt kadunud kantridiiva Shania Twaini on suurel laval tagasi! Vaata, milline ta näeb välja nüüd

Twain on tunnistanud , et muusika oli tema jaoks viis põgeneda «kõigest». «Vägivaldne kodu. Pinged. Nälg,» loetles Twain 2018. aasta intervjuus. «Olles näljane pole mudu teha, kui enda tähelepanu hajutada. Paljud lapsed mängisid nukkudega, mina mängisin sõnade ja helidega,» meenutas Twain lapsepõlve.

«Ma arvasin, et ma ei laula enam kunagi,» tunnistas Twain 2018. aastal The Guardianile, kõigest kuus nädalat pärast järjekordset operatsiooni. Samas nentis Twain, et tal on vedanud: «Lyme'i tõbi võib olla palju laastavam. See võib mõjutada sinu aju.»