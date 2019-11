Järjekordne Epsteini ohver väidab, et mees väärkohtles teda korduvalt ja uhkustas prints Andrew sõprusega

Epsteini endine massöör Chauntae Davies (40) paljastas, et miljardärist pedofiil Jeffrey Epstein uhkeldas oma seotuse üle prints Andrew'ga ja tema eksabikaasa Sarah Ferguson'iga. Epsteini eravalduses olevat leidunud endiste abikaasade raamitud pilte.

Epstein ahistas Davies't aastaid, kuid õnneks pääses naine tema haardest 2005. aastal põgenema.

Naine paljastas, kuidas Epstein kasutas oma sõprust prints Andrewga peibutamaks noori tüdrukuid.

Davies ütles The Sun'ile antud intervjuus, et oli kolme eelpoolmainitu sõprusest varakult teadlik.

Davies ütles, et Epstein kasutas oma mõjuvõimu esitlemiseks hooplemistaktikat. Mees olevat ka väitnud, et on Sarah Fergusonile raha laenanud.

Prints Andrew on väitnud, et ta ei märganud noori tüdrukuid Epsteini ümbritsemas, kuid selle peale ütleb Davies, et see ei ole lihtsalt võimalik.

«Loodan, et ta on aus. See ei ole võimalik, et ta oli Epsteiniga sõber, aga märganud, mis toimub!» ütles Davies.

Davies't pahandas prints Andrew poolt antud hinnang Epsteini käitumisele, mille järgi mees oli süüdi ebasobivas käitumises.

«See avaldus vähendab kõike seda, millega Epstein teiste elusid varjutas,» lisas naine.

Davies edastas hiljuti The Sunile ka Kariibi mere tehtud Epsteinist ja tema eksist Ghislaine Maxwellist tehtud fotomaterjali.

Davies oli 21-aastane kui ta esmakordselt Maxwelliga Beverly Hillsi The Four Seasons hotellis kohtus. Naine oli seal massööriameti väljaõppel ja vaid mõned tunnid hiljem kutsus Maxwell ta eralennukiga Epstein'i Palm Springs'is asuvasse koju kaasa.

Esimesel massaažisessioonil onaneeris Epstein naise ees. Davies väidab, et teda manipuleeriti Epsteini ja Maxwelliga kaasa minema ja järgmistel nädalatel võeti eralennukiga ette mitmeid lende.

Epsteini eralennuk «Lolita Express» oli kurikuulus sellel peetud orgiate poolest.

Prints Andrew on küll tunnistanud, et külastas Epsteini Kariibi mere Little St. Jamesi saarel asunud villat ja väidetud on ka, et aastal 2001 oli ta reisijate seas, kuid selle on prints vaidlustanud.

Naine rääkis, kuidas suhtlemine Epsteiniga kujunes õudusunenäoks. Kord Epsteini saarel külastades paluti tal hilisöösel mehele massaaži tegema minna. Naine ütles, et avalikkuse ees sarmikas ja meeldivalt käituv mees muutus privaatselt olles elajaks. Epstein ründas naist, kuid Davies'el õnnestus põgeneda.

Epstein ründas Daviest seksuaalselt korduvalt, kuid naine pääses 2005. aastal tema haardest ja selle aasta juulis rääkis oma löö FBI-le. Viis päeva hiljem Epstein vahistati.