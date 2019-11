Laura Kõrgemäe Sükijaineni skandaalist: karma is a bitch!

Seltskonnatäht Kõrgemäe avaldas oma sotsiaalmeedipostituses rõõmu, et Sükijainen on viimaks oma karistuse saanud. «Aega võttis, aga asja sai. Karma IS a bitch after all,» kirjutas ta Sükijainenile viidates.



Läinud reedel selgus, et Keili on saate «Duubel» peatoimetaja ja saatejuhi kohalt lahti lastud. Põhjuseks kaaskolleegide vastuseis. «Keili on tööalaselt keeruline inimene. Võim lõi pähe,» avaldas TV3s töötav kolleeg Elu24-le lahkumise tagamaad.