Hollywoodi tipprežissöör Christopher Nolani meeskond räägib «Tenet´i» filmimisest Eestis

Filmi kaasprodutsent Thomas Hayslip Funfair Films´ist ütles, et Tallinna linna ja filmitegijate läbirääkimised olid tulemusrikkad otsesuhtluse tõttu erinevate linnaametnikega.

«Tenet´i» filmivõtted toimusid lisaks Tallinnale ka Sompas, Narvas, Kohtla-Järvel, Pärnus.Filmimeeskonda paelus Tallinna keskaegse arhitektuuri kõrval ka siinne stalinistlik arhitektuuripärand ja nad tõid välja, et kohalike ametnikega koostöö oli läbipaistev.

Väljakutse esitas ka asjaolu, et Eestis on väge toitlustajad, kes suudaksid olla filmimeeskonna käsutuses 24/7. Kuna Eesti filmitööstus on väike, siis küsitav oli ka paralleelselt vaba võttemeeskonna komplekteerimine.