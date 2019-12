KINNITAGE TURVAVÖÖ ⟩ Need liiklusvideod näitavad, milliseid hulle ja meeleheitel inimesi teedele satub

110 km/h kihutanud auto kapoti küljes rippunud mees tegi sõidu ajal politseisse kõne, kus kurtis, et keegi üritab tema autot varastada.

Kogu lugu sai alguse sellest, kui endised elukaaslased hakkasid vaidlema selle üle, kelle kord on autot kasutada. «Ma pidin just ära sõitma, et tütar koju tuua, kui ta (mees - toim.) ühtäkki auto kapotile ronis,» rääkis naine.