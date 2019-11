Lugeja video: noor suunamudija Sebastian Freiberg jäi pättusega vahele

«Kas seesugune suunanäitamine on õige või väär saab igaüks ise otsustada. Nagu videost näha võib, siis on tal ka «järgijaid», kes seesuguse käitumismudeli koheselt omaks võtab,» kirjutas meile video saatja.

«Ma hea meelega ei soovi, et seda kajastatakse, aga jah, ma ei oska vastata,» lausus noormees ehmunult, kui kuulis videotõendist

Selgusetuks jäi seegi, et mis hinnaline poster talle näppu jäi. «Ei soovi sellele ka vastata,» ütles ehmunud Sebastian.

Videost on näha, et populaarsel suunamudijal on ka «järgijaid», kes noormehe käitumist koheselt matkima asusid.