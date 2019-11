Helen Adamson kümbleb rohelusse mattunud väliduši all

Mul saab detsembris aasta sellest kui ma hakkasin pidama tänupäevikut. See oli märkmik kuhu hakkasin igal õhtul kirja panema asju, mille eest ma olin sel päeval ja olen oma elus tänulik.⁠ ☆⁠ Kõige rohkem olen kirjutanud tänu oma sõprade ja pere eest, et nad on terved, et mul on soe kodu, auto millega saan kõikjal käia kus vaja, kassid, toetavad lähedased.⁠ ☆⁠ Ja mõned rasked päevad mil tundub, et kõik läks metsa olen olnud tänulik asjade eest mida võibolla igapäevaselt ei märka. Näiteks, et ma sain duši all käia, et päike paistis, et ma sain süüa, et mu ema mulle helistas jne.⁠ ☆⁠ Keskendumine sellele mis on hästi aitab meil kõike head meenutada ka raskematel hetkedel. Ja loomulikult loob head juurde, sest me loome seda juurde millest mõtleme.⁠ ☆⁠ Minu igaõhtune tänu võtab ainult kaks minutit aga annab mulle tagasi palju enam. See on hetk igal õhtul enne uinumist, kui ma saadan südamest tänu kõigele mis mu elu elamisväärseks teeb 🧡⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ #wowyager #balinesetime #bali #indonesia #balivacation #balitravel #visitbali #ubud #puhkus #baliweather #incredibleworld #balinesesummer #vacationinbali #imeline #pilvitutaevas #palmtrees #amazingbali #wonderfulbali #lovinglife #embracethemoment ⁠⁠ #travel #thebalibible #explorebali #baliholiday #islandlife #baliguide #traveladdicts #ubudbali #natural #skincare

