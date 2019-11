Prantsuse instakaunitari pepupilt päästab sombusest sügisõhtust

A post shared by CYNTHIA ♡ (@cynthiabgc) on Sep 29, 2019 at 10:30am PDT

Kui Eesti sügis tundub külm, porine ja lohutu, tuleb appi Instagrami maailm, kus on kõik alati kuum, lõbus ja värviline! Prantsuse instakaunitari rannapilt on just see, mis aitab mõtted argimuredelt eemale viia.