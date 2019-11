Elina Born välgutab kelmikalt põlvikuid

nonii, sügis käes, tunnen seda iga päevaga aina rohkem, sest mida pimedamaks akna taga läheb, seda väsinumaks ma muutun. Coca-Coca tuli välja energiajoogiga, mis on ilma tauriinita, maitseb ülihästi ja kusjuures aitab küll mind hetkedel, kui pean olema tegus, aga no üldse energiat pole. maitea, proovi ka AGA tarbi mõõdukalt. . nb! kõrge kofeiinisisaldus. ei ole soovitatav lastele, rasedatele ega rinnaga toitvatele naistele. #cocacolaenergy ✌🏽

