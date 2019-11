Pildid: Veneetsias algas sel aastal sügisene üleujutus varem

Veneetsia võimud teatasid viitega Itaalia meteoroloogiateenistuse ennustusele, et selle nädala alguses kerkib seal veetase kuni 110 sentimeetrini, kuid 12. novembril kerkis veetase kuni 125 sentimeetrini, kuna pideva saju tingimustes jäi äravoolusüsteem vee ärjuhtimisega hätta, teatavad afp.com ja AP.

Täna õhtuks võib veetase paiguti kerkida kuni 140 sentimeetrini.

Meteoroloogide sõnul algas sel aastal sügisene sajuperiood varem ja seega algas ka üleujutus varem.

Turistid jalutamas Veneetsias veega kaetud Püha Markuse väljakul FOTO: Luca Bruno/AP/Scanpix

Veneetsia võimude selgitasid, et kõrge veetase kahjustab hooneid märgatavalt rohkem kui madal veetase.

Juba 100-sentimeetrise veetaseme korral on 5 protsenti linnast veega kaetud. Kui veetase on 110 sentimeetrit, siis on 12 protsenti linnast üleujutatud.

125-sentimeetrine veetase on see praeguse üleujutusperioodi kõrgeim, kuid aprillis kevadise vihmaperioodi üleujutuse ajal ulatuse veetase rekordilise 134 sentimeetrini. See oli Veneetsias kõrgeim veetase alates 1936. aastast.

Meteoroloogliste andmetel on Põhja-Itaalias, kaasa arvatud Veneetsias, vihmaperioodid pikenenud ja sajud on tihedamini.

Veneetsia politseinikud üleujutatud Püha Markuse väljakul FOTO: MANUEL SILVESTRI/Reuters/Scanpix

Need andmed on kooskõlas valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli mudelites esitatud prognoosidega, mille kohaselt tekitab süsinikdioksiidi ja teiste kasvuhoonegaaside koguse suurenemine keskmiste temperatuuride tõusu ja karmimate ilmastikuolude ilmnemise.