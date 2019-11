Reikoppi teinud Mihkel Raud: «Kõik, mis on hea, on ebatervislik!»

Chicagos resideeruv Mihkel Raud rääkis «Ringvaates», et ei ole varem Kentucky Fried Chickenit proovinud. Raud ütles, peab ennast kiirtoidufänniks ja tema suured lemmikud on burgerid, mida ta aeg-ajalt sööb ja ka tema lastele on need meeltmööda, sest pere pisematele mõeldud einega käivad burgerirestoranides kaasas mänguasjad.