Pildid ja video: ulatuslikud maastikupõlengud ähvardavad miljonilinna Sydneyt

Võimude teatel ohustavad põlengud juba New South Walesi pealinna Sydneyt, kus elab 4,6 miljonit inimest, teatab news.com.au. Meteoroloogide andmetel lähiajal ilmaolud ei parane ja selle tõttu on tuletõrjujatel aina raskem tulele piiri panna. Ennustuste kohaselt võivad põlengud lõpuks jõuda suurlinna Sydneysse, millest tuli on praegu umbes 300 kilomeetri kaugusel.

«Ilm on pikalt väga kuiv olnud ja tuli on tuule tõttu kiiresti edasi levinud. Nii inimelud kui ehitised on selles linnas ohus. Sealsetel elanikel tuleb olla valmis evakuatsiooniks,» teatas New South Walesi päästeteenistus.

Päästjad lisasid, et see on Austraalia ajaloos esimene kord, mil Sydneyle antakse maastikupõlenguhoiatus.

New South Walesis on põlengus hävinud üle 200 elumaja. Päästjad leidsid 5 varem kadunuks kuulutatud inimest elusana. Kuna põleng kestab, siis on tõenäoline, et inimesi leitakse veel kas elusana või surnuna.

Austraallane Art Murphy ja ta naine Shirley Murphy jäid maastikupõlengus oma majast ja autost ilma FOTO: PETER PARKS/AFP/Scanpix

New South Walesis on seni tules saanud enim kannatada Glenn Innesi väikelinn, seal on vähemalt kaks inimest elu kaotanud ja kümned on saanud vigastada. Arvatakse, et ohvrite arv võib lähiajal kasvada.

New South Walesis on kiiresti leviva põlengu tõttu suletud üle 40 kooli ja lasteaia ning ka mitmed firmad on oma uksed sulgenud.

Tuletõrjujad New South Walesis Glenn Innesis FOTO: PETER PARKS/AFP/Scanpix

Selles osariigis oli 10. novembriks saadud kontrolli alla 70 suurest põlengualast vähem kui pooled.

Lisaks New South Walesile levivad maastikupõlengud ka Queenslandis, kus 10. novembri seisuga oli 50 põlengut.

Tuhanded inimesed on põlengu teelt evakueeritud, osa neist on oma kodu tules kaotanud.

Ilmateate kohaselt ei ole korallikku vihmasadu oodata enne aastavahetust.

Nii New South Walesis kui Queenslandis on uulutatud välja hädaolukord ning põlengute tõttu on mitmed maanteelõigud suletud, kuna liiklemine on seal ohtlik.

Evakueeritutele on jagatud maske, kuna põlengute tõttu on palju suitsu, mis võivad kahjustada hingamisteed ja kopse.

Maastikupõleng Austraalias New South Walesis Wytalibas FOTO: EPA/Scanpix

Kliimateadlaste sõnul on Austraalia maastikupõlengud alanud viimastel aastatel enne lõunapoolkera suve algust ja selle tõttu kestavad kauem.