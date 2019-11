Mihkel Raud tõdeb isadepäeval: ma ei ole alati kõige parem isa olnud

Raua sõnul otsustas isaduse teemal kirjutada, sest see on teema, millest ta teab nii mõndagi, mida lugejatega jagada.

Raual on kolm last: 22-aastane poeg Kaarel-Eno, 6-aastane tütar Mirjam ja 4-aastane poeg Joosep.

Raud tõdeb raamatus, et on kolm abielu tuksi keeranud, kahes abielus olid ka väikesed lapsed. Mehe enda sõnul on ta isana kolm korda läbi kukkunud, kuid ta leiab, et isadus ei saa läbi lahutusdokumentide vormistamisega.

Selle aasta juulis teatasid Mihkel ja Liina lahkuminekust, kuid paar on tänaseks üksteist taas leidnud.

Raamatu viimases peatükis lahkab Raud lahkuminekut abikaasast Liinast, mis on tema sõnul isaks olemise üheks oluliseks tahuks. «Kuna mul niisugune periood seda raamatut kirjutades elus oli, siis mulle tundus, et ma võiksin sellest kirjutada.» Raud loodab, et see peatükk inspireerib ja abistab inimesi, kes leiavad end sarnasest olukorrast.

«Üks võimalus on nendest teemadest mitte rääkida, kuid mulle, kirjastajale ja Liinale tundus, et nendest teemadest vaikimine oleks ebaaus.»

Raua sõnul on tema lapsedkõige rohkem proovile pannud tema kannatlikkust ja ka laste peale vihastamine ei ole mehele võõras teema.

«Ma ei ole väga vihastaja, minu keemistemperatuur võtab väga kaua aega enne kui ma jõuan plahvatuse punktini. Aga nad on võimelised, mind selleni viima,» rääkis Raud.