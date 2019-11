Anni Rahula näitab, et naisjalgpallikohtunik on seksikas

Walking with my ppl .. ⚽️🚶‍♀️🚶🏻‍♀️🚶🏽‍♀️🖤||| Kümnes (!) hooaeg kohtunikuna saabki kohe läbi. Kodumaal ka üks mäng ja nii see hooaeg lendas. Õpetlik hooaeg, nagu ikka! Väga palju ägedaid mänge välismaal ja rohkelt aega nende kahe tööka kohtunikuga! Nemad on tublid ja mina nende üle uhke!✨ P.s see pilt pole tehtud eile Montenegros, vaid hoopis kuu tagasi Rootsis. 🌧Montenegro raskes vihmasajus poleks meid pildil näha...🌧😂 #jalgpall #kohtunik #arbitro

