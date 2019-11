Saaga jätkub: Amber Heard nõuab endise kaasa Johnny Deppi vaimse tervise hindamist

The Blasti poolt hangitud juriidilistes dokumentides on kirjas, et Heard palub luba vaimse tervise spetsialistidel Deppi peal läbi viia sõltumatu vaimse tervise hinnangu, mida tuntakse kui IME testi.

Heard on eelnevalt viidanud, nagu oleks Johnny olnud temaga vägivaldne ja usub, et mehe väidetavale vägivaldsusele aitas kaasa väidetav narkootikumide, alkoholi ja retseptiravimite tarvitamine.

Depp on alati väitnud, et pole kordagi kätt naise vastu tõstnud ning et hoopis mees kannatas naise raevuhoogude all.

«Johnny suhe tegelikkusega varieerub sõltuvalt tema kokkupuutest alkoholi ja narkootikumidega,» oli kirjas kohtudokumendis. «Ajal, kui Johnny paranoia, pettekujutelmad ja agressioon muutusid suhte vältel igapäevasteks, sain ka teadlikumaks Johnnny jätkuvast uimastite kuritarvitamisest,» väidab Heard dokumendis.

Eelmisel aastal kaebas Depp Heardi kohtusse ning süüdistab naist laimamises. Heard avaldas selle peal Washington Postis kirjatüki oma kogemusest, kui koduvägivalla ohver. Kuigi Deppi nime ei olndud üllitises välja toodud, väitis mees, et artiklis on tugevalt vihjatud, et vägivallatsejaks oli tema.

Heard avalikustas selle peale meedia vahendusel pildid ja sisuka kirjelduse, kuidas Depp väidetavalt tema peal vägivalda kasutas.

Deppi advokaat vastas Heardi poolt esitatud IME päringule, et tänaseks päevaks pole testi enam mõtet teha, sest kõne all on paari minevik.

«Tegemist on laimujuhtumiga, milles Depp jääb kindlaks, et tal ei ole psüühikahäireid või mingit muud vaimset seisundit, » vastas Deppi advokaat.

«Seega ei tohiks Deppi vaimne tervis poleemikat tekitada ja testi läbi viimiseks pole ühtegi head põhjust,» lisas advokaat.