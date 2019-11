Armastus on õhus: vaata, millist romantilist sihtkohta muusikud Silvia Ilves ja Paul Neitsov külastasid

🌌Öö Varssavis. F. Chopini muuseumi ees! Otsustasime Pauliga pillid lahti võtta ning mängisime kumbki suure Chopini austajana maailma ilusamate lugude hulka kuuluva etüüdi "Tristesse". 💕🎼 . . . . . . #beautifulnight #warsaw #afterconcert #makingmusic #wedontcare #itscoldoutside #chopin #museum

A post shared by Silvia Ilves - the cellist (@silviailves) on Nov 7, 2019 at 2:00am PST