Mormoonide tapatalgutes ellu jäänud 13-aastane Devin peitis õed-vennad põõsasse ja käis 23 kilomeetrit, et abi leida

14 lapsest 8 jäid ellu, neist viiel on rasked vigastused ja nad on haiglaravil.

LeBaroni suguvõsal on olnud varem tegemist kohalike narkogängidega, kes ei soovi, et mormoonid Põhja-Mehhikos elavad ja nende narkokaubandust takistavad.

Mehe teatel sai ta narkogängidelt pärast artikli avaldamist tapmisähvardusi. «Narkokurjategijad on meid ähvardanud ja nüüd on vist tulemus käes,» sõnas Julian LeBaron Mehhiko raadiosaates esinedes viitega naiste ja laste tapmisele.

Mehhiko politsei ei ole kinnitanud, et mormoonide ründajad on narkokartelli liikmed, kuid nii Mehhiko kui ka USA võimud on oma viidanud, et need võisid olla narkokaupmehed.