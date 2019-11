Kuninganna Elizabeth II loobus karusnaha kasutamisest

DailyMail vahendab, et kuninganna Elizabeth II on esimene kuningliku perekonna liige, kes on avalikult hoidub karusnahast. Kuninganna ei osta uusi karusnahast rõivaid, kuid jääb kasutama olemasolevaid.

Kuninganna rõivastusvanem on andnud teada, et valitsejanna läks sel aastal üle kunstkarusnahale ja ei kasuta oma rõivastes enam karusnahka.

Riigipea usaldusisik ja nõustaja Angela Kelly avalikustas oma raamatus «The Ohter Side Of The Coin» («Mündi teine külg»), et Elizabeth II ootab külmal aastajal ees osalemine kihlustseremoonial. Alates 2019. aastast kasutab kuninganna kunstkarusnahka ja hoolt kantakse selle eest, et tal oleks soe.