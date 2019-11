Karoli Hindriks: mul polnud põhjust Mary Krossi sõnades kahelda

«Kui minu hea tuttav ütles, et teda rünnati ning jagas rünnaku detaile, siis mul polnud põhjust tema sõnades kahelda. Et ma faktides ei eksiks, siis palusin ka oma esmase eestikeelse sotsiaalmeedia postituse temal ja läbi tema ka ta eestlasest abikaasal üle lugeda. See, et Eesti oleks sõbralik ja turvaline kõikide Eestis elavate inimeste jaoks, sõltumata nende kultuurilisest taustast või nahavärvist, on minu jaoks väga südamelähedane küsimus,» kirjutas Karoli Hindriks Facebookis.