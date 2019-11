Last teeselnud kääbuses peitus täiskasvanud sotsiopaat

Ameeriklased Kristine ja Michael Barnett lapsendasid 2010. aastal Ukraina päritoli Natalia Grace'i, arvates, et ta on 6-aastane tüdruk.

Nüüd, aastaid hiljem, ütleb Kristine Barnett, et Natalia oli juba toona tegelikult täiskasvanud «sotsiopaat», kes üritas teda mitu korda tappa, vahendas The Mirror.

Natalia Grace Barnett kaitses end USA staarpsühholoogi dr Phili saates antud dramaatilises intervjuus, kinnitades, et ta oli Barnettide peres elades laps.

Kääbusest ohvri väitel oli ta perega koos elades 9-aastane, kuigi Barnettide sõnul oli naine toona juba 22-aastane.

Barnettid süüdistavad Nataliat ka pereliikmete tapmise katsetes ning peeglite verega määrimises.

Naise endise kasuema sõnul põeb Natalia rasket vaimset haigust, mida diagnoositakse ainult täiskasvanutel. Haigus sunnib naist väidetavalt muuhulgas liikuvatest sõidukitest välja hüppama ja peegleid verega määrima.

Septembris vahistati Kristine ja Michael Barnett seoses laste väärkohtlemise süüdistusega, kuna nad jätsid Natalia väidetavalt üksi korterisse ja kolisid koos teiste lastega Kanadasse.

Nad hülgas Natalia 2013. aastal, kui said teada, et laps on hoopis täiskasvanud naine. Barnettid lasid toona Natalia vanuse muuta 22 aasta peale ning üürisid naisele korteri, kuhu nad ta politsei andmetel üksi elama jätsid.

Ukrainlanna, kes elab nüüd Ameerikas uue kristlastest pere juures, vätis dr Philile antud intervjuus, et oli toona hoopis 16-aastane.

Last teeselnud kääbus Natalia FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Barnettide süüdistustele, et ta oli juba toona täiskasvanu, vastas Natalia: «See ei ole tõsi. See ei ole üldse tõsi. Ma tahan lihtsalt, et inimesed kuuleksid ka minu poolt loost.».

Natalia uus kasuema Cynthia Mans, Kes istus terve intervjuu aja naise kõrval, ütles, et ta tütrel on luuskaneeringud, mis tõestavad tema tegelikku vanust.

Barnettid on varasemalt aga väitnud, et nende valduses on luuskaneering, mis näitab, et Natalia sündis 1989. aastal.

Barnettide väitel üritas last teeselnud Natalia pere eest varjata oma menstruatsiooni ning tal oli täiskasvanu hambumus ja kubemekarvad.

Paar väitis isegi, et nende lapsendatud tütar üritas neid ja nende poegi tappa.

Natalia uus kasuema Cynthia Mans ütles, et hoolimata kasutütre vastu esitatud kohutavatest süüdistustest pole ta mures Natalia eest hoolitsemise pärast ja lubab tal vabalt oma teiste lastega koos olla.