Tallinna tervishoiuasutuses lasti vana inimene surnuks mädaneda

2018. aastal sai Laine kaks ajuinfarkti 24 tunni jooksul ja tütred kutsusid naisele kiirabi, esimesel korral ei viidud naist haiglasse, tütarde sõnul toonitati naise kõrget vanust ja mainiti, et haiglad on inimestest pilgeni täis.

Tütardele öeldi, et nende emal on nekroos. Nekroos on rakkude närbumine. Laine nekroos oli nii süvenenud, et tütred nägid oma ema selgroo konti.