JABUR VIDEO: kamp tassis klientide silme all minema Argentiina restorani elupuud, mis nüüd ilutsevad Hiina söögikoha ees

Nimelt võttis üks Argentiina restoranis einestaja kummalise seltskonna videosse. Sellelt on näha, kuidas neli tundmatut tegelast pimeduses elupuud tassivad.

Videot filminud tütarlapse kommentaarist saab ka aru, et seltskond on juba teisel ringil.

Argentiina restoranist kinnitati Elu24-le, et tundmatud inimesed viisid tõepoolest nende Lootsi 8 restorani esist kaunistavad dekoratiivsed elupuud minema.

«Seda pealt näinud restorani kliendi sõnul oli tegemist hiina päritolu seltskonnaga, keda ka videost näha on. Tänaseks päevaks oleme tuvastanud puude asukoha. Need on viidud lähedal asuva hiina restorani ette,» kirjeldas restorani esindaja.