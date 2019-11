Selgus Robert Kennedy 22-aastase lapselapse surmapõhjus

Prokurör Michael O’Keefe teatas, et Kenndy Hill suri akuutse metadooni- ja etanoolimürgituse ning retseptiravimite tagajärjel.

Ootamatult elu kaotanud noore naise matusejumalateenistus toimus Cape Codis Centreville’i küla kirikus. Ta maeti Kennedyte erasurnuaiale Massachusettsis ja see tseremoonia oli privaatne.

Juba 2016. aastal teatas Kennedy Hill, kes õppis mainekas erakoolis Deerfield Academys, et tal on vaimse tervise probleeme ning ta on tahtnud endalt elu võtta. Selle tõttu manustas ta depressiooniravimeid.